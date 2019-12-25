Власти европейской страны объяснили, что участников Кубка мира по лыжне могут не пропустить на госгранице.

Министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии разъяснили условия въезда для российских лыжников в страну. Соответствующими данными с мировой общественностью делятся местные журналисты из издания Adresseavisen со ссылкой на представителей профильного ведомства. Иностранные чиновники пояснили, что актуальные запреты не распространяются на российских спортсменов, у которых есть официальный вид на жительство в любой из стран Шенгенской зоны. При этом полиция сохраняет за собой право отказать во въезде таким людям или членам их штабов на государственной границе или депортировать их уже после прибытия в страну.

Напомним, что на текущий момент на этап Кубка мира в Норвегии заявились наши соотечественники Савелий Коростелев, Сергей Волков, Наталья Терентьева и Дарья Непряева. Ранее власти Норвегии и Финляндии с 16 ноября ограничили въезд в свою страну для российских участников. Этапы Кубка мира по лыжным гонкам в этом сезоне примут у себя Норвегия, Швейцария, Франция, Германия, Италия и Швеция.

Норвегия намерена отказать во въезде спортсменам из России и Белоруссии.

Фото: Phxere.com