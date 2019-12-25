От МЧС привлекалось 50 спасателей.

Подразделения территориального пожарно‑спасательного гарнизона Ленинградской области за минувшие сутки отреагировали на семь оперативных событий — все они были связаны с возгораниями. Об этом сообщили в пресс‑службе ГУ МЧС России по региону.

Для ликвидации пожаров задействовали 50 сотрудников ведомства и 16 единиц спецтехники. Спасатели не только боролись с огнём, но и принимали меры, чтобы свести к минимуму возможный ущерб, а также оказывали необходимую помощь жителям, оказавшимся в зоне происшествий.

В МЧС подчеркивают, что слаженные действия расчетов позволили оперативно локализовать все возгорания, не допустив распространения огня и серьёзных последствий для населения.

Ранее мы сообщали, что Ленинградская область вошла в пятёрку лидеров по оперативности тушения пожаров.

Фото: ГУ МЧС России по Ленобласти