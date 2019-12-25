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Тело пропавшей женщины нашли в воде в Ленобласти
Сегодня, 13:23
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Тело пропавшей женщины нашли в воде в Ленобласти

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О пропаже женщины спасателям стало известно 4 ноября.

В районе СНП "Севзапэлектросетьстрой" спасатели поисково‑спасательного отряда обнаружили в воде тело 44-летней женщины. Погибшая пропала на прошлой неделе, сообщила пресс‑служба МЧС Ленинградской области.

Поисково‑спасательные работы на реке Тосно в Тосненском районе завершены. Найденный труп передали сотрудникам полиции. О пропаже женщины спасателям стало известно 4 ноября.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности вблизи водоёмов. В холодное время года особенно важно не выходить на тонкий лед и не купаться в местах, не предназначенных для этого. Родителям также напомнили, что нельзя оставлять детей у воды без присмотра. В случае чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее мы сообщали, что две девочки ушли из детсада и пропали во Фрунзенском районе.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по ЛО

Теги: мчс ленобласть, поиски людей, пропал человек
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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