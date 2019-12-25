Навигацию для лодок и катеров запретят в Ленобласти с 16 ноября

Выход будет запрещен всем за исключением судов, осуществляющих аварийно-спасательную деятельность.

Через два дня водные просторы Ленинградской области станут недоступны для любителей водных прогулок. Под запрет попадают лодки, катера, гидроциклы и другие небольшие плавсредства, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Выход в акватории с 16 ноября будет запрещен всем за исключением судов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также судов на воздушной подушке и аэроботов.

Решение закреплено распоряжением Губернатора Ленинградской области от 12 ноября 2026 года № 997‑рг. Причиной стали среднесуточные температуры, которые уверенно идут вниз, ветер усиливается и растет высота волн. К тому же прогнозы синоптиков говорят о скором начале ледостава. В таких условиях даже короткий выход на воду может превратиться в рискованное приключение.

Владельцам и пользователям маломерных судов также рекомендовали заранее позаботиться о сохранности плавтехники: подготовить суда к зимнему хранению, слить воду и провести консервацию механизмов.

Ранее мы сообщали, что на Ждановской набережной в Петербурге затонул катер.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)