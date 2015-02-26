На Ждановской набережной в Петербурге затонул катер

По предварительным данным, никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку по факту затопления маломерного судна. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

Около 02:00 25 августа в дежурную часть поступила информация о том, что катер тонет в акватории реки Ждановки. По предварительным данным, никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.

По данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Ранее на Piter.TV: подъем буксира "Капитан Ушаков" из Невы выходит на финальный этап. Напомним, он затонул в августе прошлого года. Сейчас специалисты готовят судно к дальнейшей транспортировке на завод в Ярославле.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО