Подъем буксира "Капитан Ушаков" из Невы выходит на финальный этап

В Санкт-Петербурге завершается операция по подъему буксира "Капитан Ушаков", который частично затонул у "Балтийского завода" в августе 2025 года. После завершения работ судно отправят на восстановление в Ярославль.

В Санкт-Петербурге завершается операция по подъему из Невы морского буксира "Капитан Ушаков". Сейчас специалисты продолжают выравнивать судно и готовят его к дальнейшей транспортировке на завод-изготовитель в Ярославль, где пройдет восстановление.

Во время спасательных работ водолазы герметизировали сотни вентиляционных люков, чтобы предотвратить поступление воды внутрь корпуса. После этого началась откачка воды с использованием специального оборудования.

"Капитан Ушаков" является пятым морским буксиром проекта 23470, построенным для Военно-морского флота России. Судно предназначено для буксировки кораблей, тушения пожаров и оказания помощи судам, оказавшимся на мели. Его спустили на воду в 2022 году, а в конце 2023 года доставили в Петербург для достройки на "Балтийском заводе".

В августе 2025 года буксир, находившийся у причала предприятия, получил крен, после чего в его корпус начала поступать вода. В ночь на 9 августа судно частично затонуло.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге начали подъём затонувшего буксира "Капитан Ушаков".

Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга