В Петербурге начали подъём затонувшего буксира "Капитан Ушаков"

Подготовка к подъёму затянулась из-за финансовых трудностей собственника.

В Санкт-Петербурге приступили к подъёму морского буксира "Капитан Ушаков", затонувшего у причальной стенки Балтийского завода более десяти месяцев назад. В распоряжении "Фонтанки" оказались кадры, на которых запечатлён момент начала операции: к судну подошёл плавучий кран, пишет "Фонтанка"

Напомним, буксир частично ушёл под воду в ночь на 9 августа 2025 года. В тот момент он находился на достройке у причала, арендованного собственником — Ярославским судостроительным заводом. В результате инцидента никто не пострадал. Официальная причина происшествия до сих пор не названа, однако Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Первоначальный ущерб оценивался в сумму более 1 миллиона рублей.

Капитан Морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" требовал поднять судно до конца ноября 2025 года, но у Ярославского завода возникли серьёзные финансовые сложности, из-за чего буксир вынужденно перезимовал в воде. Активные подготовительные работы к подъёму развернулись только в мае 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что подготовка к подъёму буксира "Капитан Ушаков", затонувшего ещё 8 августа 2025 года, стартовала в конце мая.

Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Росси