Затонувший буксир "Капитан Ушаков" вмерз в лед в Петербурге
Сегодня, 8:17
Затонувший буксир "Капитан Ушаков" вмерз в лед в Петербурге

Затонуло судно в августе 2025 года.

В Петербурге возле Балтийского завода засняли затонувший буксир "Капитан Ушаков", который вмерз в лед из-за низких температур. Об этом пишет "Фонтанка" 1 февраля. 

Затонуло судно в августе 2025 года. Буксир начал наклоняться вправо, и вода стала поступать внутрь. К утру следующего дня он ушел под Неву. К счастью, никто не пострадал. 

Поднять буксир планировалось еще в ноябре: о работах заявляли представители предприятия "Ярославский судостроительный завод", но этого так и не произошло. "Капитан Ушаков" – пятая единица проекта 23470. Судно оборудовано укрепленным корпусом класса Arc4 и предназначено для решения широкого спектра задач военно-морского флота. 

Ранее на Piter.TV: жертвами крушения парома на Филиппинах стали 15 человек. 

Фото: Telegram / Открытая Парадная 

Павлов Серега
Сегодня 9:28

Позор для завода и для города.

