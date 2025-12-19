Затонувший буксир "Капитан Ушаков" вмерз в лед в Петербурге

Затонуло судно в августе 2025 года.

В Петербурге возле Балтийского завода засняли затонувший буксир "Капитан Ушаков", который вмерз в лед из-за низких температур. Об этом пишет "Фонтанка" 1 февраля.

Затонуло судно в августе 2025 года. Буксир начал наклоняться вправо, и вода стала поступать внутрь. К утру следующего дня он ушел под Неву. К счастью, никто не пострадал.

Поднять буксир планировалось еще в ноябре: о работах заявляли представители предприятия "Ярославский судостроительный завод", но этого так и не произошло. "Капитан Ушаков" – пятая единица проекта 23470. Судно оборудовано укрепленным корпусом класса Arc4 и предназначено для решения широкого спектра задач военно-морского флота.

