Петербург вошёл в число самых травмоопасных регионов России этой зимой

Санкт-Петербург оказался в списке самых травмоопасных регионов России минувшей зимой. К такому выводу пришли эксперты страховых компаний, проанализировавшие статистику обращений за выплатами. Лидирующая причина травм — гололёд и падение сосулек, сообщают "Известия".

По данным страховщиков, в половине случаев травмы приводили к переломам. Чаще всего страдали кисти рук и пальцы. Подавляющее большинство несчастных случаев связано с гололёдом и падением наледи с крыш.

Эксперты выделили три ключевые причины: климатические особенности, дефицит кадров в жилищно-коммунальном хозяйстве и плохое состояние многоквартирных домов старого фонда.

Член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин отметил, что архитектура Петербурга способствует массовому образованию сосулек:

Нельзя простому работнику ЖКХ полезть сбивать сосульки. Это должен быть подготовленный к работе на высоте специалист. Дефицит таких кадров формирует несвоевременную уборку крыш.

Особую опасность представляют старые здания со скатными крышами — их в Северной столице сохранилось много. Именно такие конструкции с выраженным уклоном и выступами создают идеальные условия для накопления снега и образования наледи.

