После обращения жителя Петербурга со здания на Жени Егоровой сбили метровые сосульки

Возле стен подстанции были припаркованы машины.

Житель Петербурга обратился 12 января в Государственную административно-техническую инспекцию и заявил, что с крыши нежилого здания на улице Жени Егоровой свисает метровая сосулька. Возле стен подстанции были припаркованы машины.

Инспекторы оперативно взяли объект в работу, установили собственника и провели консультирование. Через три дня юридическое лицо отчиталось об устранении наледи.

Если вы столкнулись с городскими проблемами, то можете сообщить о них через "Госуслуги. Решаем вместе".

Ранее мы рассказывали о том, что поручения на уборку в прошлом году в Петербурге назначались свыше 30 раз.

Фото: пресс-служба ГАТИ