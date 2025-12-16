Во время ПМЭФ инспекторы ГАТИ осмотрели 2,1 тыс. объектов

Большую часть нарушений устранили оперативно.

Во время Петербургского международного экономического форума инспекторы Государственной административно-технической инспекции усилили контроль содержания города. За четыре дня специалисты осмотрели 2,1 тыс. объектов и выявили 342 нарушения. Основная масса из них – замечания по содержанию дорожных объектов. Еще одна частая проблема – посторонние надписи и граффити.

Большую часть нарушений устранили оперативно. Дорожные службы и производители работ активно реагировали на информацию и приводили имущество в порядок.

Ранее мы рассказывали о том, что база работ, планируемых в Петербурге, пополнилась на 537 объектов в мае. Среди всех наиболее отдаленными по срокам оказались работы в Красногвардейском районе – с апреля 2030 года по октябрь 2032-го.

Фото: пресс-служба ГАТИ