Поручения на уборку в прошлом году в Петербурге назначались свыше 30 раз

Из-за неблагоприятной погоды или, наоборот, благоприятной для определенных работ Государственная административно-техническая инспекция Петербурга назначает органам власти задания на различные виды уборки. Скоро город начнет подготовку к лету: будут выдаваться поручения на очистку, помывку дворов и фасадов нежилых зданий. А осенью убирают листву, зимой идет очистка дорог от снега.

Исполнителями являются администрации районов и учреждения комитета по транспорту. Специалисты ГАТИ следят за качеством уборок и проверяют отчеты. В прошлом году задачи ставились свыше 30 раз: 23 раза зимой и восемь – весной и осенью. В 2026-м в систему планируют подключить порядка 18 тыс. детских и спортивных площадок.

Фото: Piter.TV