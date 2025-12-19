  1. Главная
Поручения на уборку в прошлом году в Петербурге назначались свыше 30 раз
Сегодня, 16:25
83
В 2026-м в систему планируют подключить порядка 18 тыс. детских и спортивных площадок.

Из-за неблагоприятной погоды или, наоборот, благоприятной для определенных работ Государственная административно-техническая инспекция Петербурга назначает органам власти задания на различные виды уборки. Скоро город начнет подготовку к лету: будут выдаваться поручения на очистку, помывку дворов и фасадов нежилых зданий. А осенью убирают листву, зимой идет очистка дорог от снега. 

Исполнителями являются администрации районов и учреждения комитета по транспорту. Специалисты ГАТИ следят за качеством уборок и проверяют отчеты. В прошлом году задачи ставились свыше 30 раз: 23 раза зимой и восемь – весной и осенью. В 2026-м в систему планируют подключить порядка 18 тыс. детских и спортивных площадок. 

Ранее на Piter.TV: в 2025 году ГАТИ Петербурга выдала свыше 5 тыс. ордеров на проведение различных работ. 

Фото: Piter.TV 

