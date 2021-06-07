Спрос на упаковщиков складов в Ленобласти вырос почти на четверть

В первой половине весны число предложений о подработке в складской логистике увеличилось на 43% по всей России.

Аналитики сервиса "Авито Подработка" и компании ПЭК зафиксировали резкий рост вакансий на складах в период с 1 марта по 20 апреля 2026 года. По сравнению с прошлым годом число предложений о подработке в сфере складов и хранилищ выросло по стране на 43%. Бизнес активно привлекает сотрудников на гибкий формат занятости перед летним сезоном.

Наибольший спрос пришёлся на упаковщиков: прирост вакансий составил 35%, а среднее вознаграждение достигло 40 793 рублей в месяц. Также востребованы водители погрузчиков, комплектовщики и плотники для изготовления обрешетки грузов. В топ-10 регионов по динамике вошли Ханты-Мансийский АО (+128%), Красноярский край (+123%), Волгоградская область (+113%), Смоленская область (+71%) и Алтайский край (+70%). Ленинградская область также в числе лидеров с ростом предложений о подработке на складах на 23%.

Сергей Яськин, директор сервиса "Авито Подработка", отметил, что гибкие форматы занятости становятся ключевым инструментом для логистики. Исполнители оценили возможность получать конкурентный доход, сохранять свободный график и выбирать смены: интерес к подработке комплектовщиком вырос на 101%, грузчиком — на 14%.

В весенний и осенний периоды, когда грузооборот логистических компаний традиционно увеличивается, потребность бизнеса в дополнительных сотрудниках растёт на 5-10%. Наибольший спрос мы наблюдаем в крупных транспортных направлений, включая Москву, Новосибирск, Екатеринбург и Казань. Для сохранения комфортных условий труда и удержания кадров компании предлагают постоянным и временным сотрудникам удобный график с возможностью выбирать смены, корпоративный транспорт, питание, при необходимости – общежитие. Дарья Самойлова, руководитель управления персонала бизнес-юнита ПЭК: LTL.

