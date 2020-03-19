Половина петербуржцев в отпуске игнорирует рабочие чаты и почту

Более половины работающих жителей Санкт-Петербурга (52%) стараются не общаться в рабочих чатах и не проверять почту во время отпуска, стремясь полностью сконцентрироваться на отдыхе. Таковы результаты опроса, проведённого сервисами Авито Путешествия и Авито Работа среди более чем 7 тысяч работающих россиян.

Качественный отдых помогает петербуржцам лучше восстановить силы и эффективнее выполнять задачи после возвращения на работу. При этом 25% опрошенных лишь иногда просматривают сообщения, 12% читают, но стараются не отвечать, а 14% полностью отключают уведомления. Остаются на связи 48% респондентов.

Больше всего ценят баланс между работой и жизнью специалисты службы поддержки (58% стараются не общаться в чатах в отпуске), работники складов (56%) и сферы металлообработки (55%).

К подготовке к отпуску петербуржцы подходят ответственно: 39% завершают максимум задач до отъезда, 35% остаются на связи для срочных ситуаций, 30% передают обязанности коллегам, а 17% назначают ответственного на время своего отсутствия.

Во время отдыха треть опрошенных (31%) проверяют рабочие чаты при появлении свободного времени, 30% делают это при уведомлениях о важных вопросах, 20% не заходят в рабочие каналы вовсе, 18% отвечают, если могут быстро разобраться, а 17% — если нужно срочно согласовать задачу.

Стабильный интернет в путешествиях ценят 33% петербуржцев (для женщин это важнее, чем для мужчин: 37% против 28%). Специально планируют цифровой детокс лишь 7%, а для 30% связь в отпуске не играет роли.

По-настоящему отключиться от рабочих задач во время поездки россиянам помогает время с семьёй и друзьями, интересная программа отдыха и посещение новых мест. Мужчинам важнее первое, женщинам — второе и третье. При этом оба пола ставят эти опции гораздо выше возможности цифрового отдыха.

