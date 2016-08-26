В ГД предложили давать родителям отпуск в период сдачи детьми ОГЭ и ЕГЭ

Борис Чернышов направил письмо с инициативой Антону Котякову.

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов от фракции ЛДПР направил обращение российскому министру по труду и социальной защите Антону Котякову с предложением ввести для одного из родителей выпускников 9-х и 11-х классов дополнительный оплачиваемый отпуск в период сдачи ребенком ОГЭ и ЕГЭ. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политического деятеля. Парламентарий из нижней палаты объясняет чиновнику из федерального правительства, что на территории страны в период государственных экзаменов семьи ежегодно сталкиваются с повышенной эмоциональной и организационной нагрузкой. А родителям приходится оказывать школьникам значительную поддержку.

Прошу вас рассмотреть возможность введения для одного из родителей выпускников 9-х и 11-х классов права на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до одной недели в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ. письмо Бориса Чернышова к главе Минтруда РФ

Законодатель считает, что отпуск может предоставляться как единовременно, так и по частям - в зависимости от графика экзаменов и потребностей конкретной семьи. Борис Чернышов уверен, что подобная мера поддержки граждан властями позволит родителям быть рядом с детьми в наиболее напряженные дни экзаменационного периода. Также это снизит уровень стресса в семьях и повысит качество поддержки подрастающего населения.

Основной этап ЕГЭ-2026 в Петербурге стартует 1 июня.

