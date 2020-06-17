Основной этап ЕГЭ-2026 в Петербурге стартует 1 июня

1 июня в Петербурге начинается основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В первый день выпускники напишут экзамены по истории, литературе и химии. Для пересдачи и по уважительным причинам предусмотрены резервные и дополнительные дни, сообщает "Петербургский дневник".

В этом году для участия в ЕГЭ в Петербурге зарегистрировано 40 189 человек, из которых 29 562 – выпускники текущего года. Аттестация будет проходить на 177 площадках в школах города. Такие данные сообщили в Комитете по образованию.

Для сравнения, в прошлом году ЕГЭ сдавали более 37 тысяч человек: среди них 27 746 выпускников, 3 661 студент средних профессиональных учреждений и 6 209 выпускников прошлых лет.

