Удар ВСУ по колледжу и общежитию со студентами в ЛНР: что известно на данный момент

Возбуждено уголовное дело о теракте.

В ночь на 22 мая в городе Старобельск Луганской Народной Республики (ЛНР) был нанесён удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. По данным Следственного комитета РФ, атака была осуществлена Вооружёнными силами Украины с помощью четырёх беспилотников самолётного типа. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Актуальная информация

В момент удара в общежитии находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, ВСУ прицельно ударили по спящим подросткам.

В результате атаки пятиэтажное здание частично обрушилось – спасатели разбирают завалы, под которыми могут оставаться люди.

Последствия удара

По последним данным, ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Количество погибших уточняется. На месте работают сотрудники МЧС России, организованы спасательные работы.

Также Леонид Пасечник опубликовал фотографии с места происшествия: на них видно, что середина корпуса полностью обрушилась, выбиты окна, здание сильно повреждено. На месте работают экстренные службы.

Реакция и расследование

Власти ЛНР и России называют атаку целенаправленным ударом по мирным жителям и несовершеннолетним. Российские СМИ также сообщают, что помимо колледжа повреждения получили административные здания, магазины и частные дома Старобельска. Известно как минимум об одном раненом местном жителе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее "чудовищным преступлением" и заявил, что виновные должны понести ответственность.

Информация о количестве жертв и пострадавших будет уточняться по мере разбора завалов.

UPD: По информации МЧС РФ, из-под завалов общежития спасателям удалось извлечь нескольких человек живыми. Также сообщалось об обнаружении тела одного погибшего. Поисково-спасательные работы периодически приостанавливались из-за угрозы повторной атаки. Согласно данным Минздрава РФ, часть пострадавших была госпитализирована, несколько человек находятся в тяжёлом состоянии. Остальным помощь оказана амбулаторно.

Фото: Макс / Леонид Пасечник