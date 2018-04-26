Пострадавшая на гололеде жительница Пушкина получила 500 тыс. рублей компенсации
Сегодня, 13:02
В больнице пациентке диагностировали закрытый перелом левого плеча с осложнениями.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку по обращению пожилой женщины. В декабре прошлого года пенсионерка упала на гололеде на Детскосельском бульваре в Пушкине. Пострадавшей мешала подняться сильная боль в руке, ей помогли прохожие, вызвавшие скорую помощь. В больнице пациентке диагностировали закрытый перелом левого плеча с осложнениями. 

По исковому заявлению прокурора с организации, которая была ответственна за уборку территории, в пользу потерпевшей взыскано 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка, потратившая на льготное лекарство 80 тыс. рублей, получила компенсацию. 

Фото: Piter.TV 

Теги: компенсация, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

