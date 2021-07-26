В коммуналке на улице Руднева произошел смертельный конфликт
В ходе перепалки злоумышленник ударил потерпевшего кувалдой.

Конфликт в коммунальной квартире закончился расправой, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

В полицию 21 мая поступила информация о том, что в доме на улице Руднева находится 66-летний мужчина без признаков жизни. На месте обнаружили тело жильца с тяжелой травмой головы. Предполагаемого преступника поймали в кафе неподалеку по горячим следам. 

Предварительно, в коммуналке возникла ссора из-за шума. В ходе перепалки злоумышленник ударил потерпевшего кувалдой, после чего попытался скрыть следы преступления и ушел. Проверочные мероприятия продолжаются. 

Фото: Piter.TV 

