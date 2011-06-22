Житель Киришей получил 7 лет колонии за нападение на знакомого с ножом

В Ленинградской области 49-летний мужчина из Киришей признан виновным в покушении на убийство знакомого (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в СК РФ.

Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Энергетиков, напал на 45-летнего местного жителя с ножом, причинив ему колото-резаную рану. Потерпевший выбрался из жилища и попросил соседей вызвать скорую помощь.

Злоумышленнику назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

