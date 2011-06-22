  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:52
186
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Житель Киришей получил 7 лет колонии за нападение на знакомого с ножом

0 0

Потерпевший выбрался из жилища и попросил соседей вызвать скорую помощь.

В Ленинградской области 49-летний мужчина из Киришей признан виновным в покушении на убийство знакомого (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в СК РФ. 

Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Энергетиков, напал на 45-летнего местного жителя с ножом, причинив ему колото-резаную рану. Потерпевший выбрался из жилища и попросил соседей вызвать скорую помощь. 

Злоумышленнику назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержаны еще двое участников поножовщины возле кафе на Выборгском шоссе. 

Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: покушение на убийство, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии