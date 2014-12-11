В Чечне закрыли железнодорожное движение из-за подмыва моста через реку Аргун

Пассажиров будут доставлять на автобусах.

Сегодня в 06:05 в результате сильных дождей и подмыва железнодорожного моста через реку Аргун было закрыто движение на участке Аргун – Ханкала. Об этом в своих социальных сетях сообщила пресс-служба РЖД.

Пассажиры поезда №381 Москва – Грозный, будут доставлены до конечного пункта на автобусах. Поезд №382 Грозный – Москва отправится в 17:24 со станции Аргун. Через закрытый участок пассажиров перевезут также на автобусах.

Российские железные дороги готовы к лету. В этом году для перевозки пассажиров дальнего следования предоставят 62 млн мест. Речь идет, в том числе, о сообщении с Крымом и курортами Северного Кавказа. Эту новость обсудили на рабочей встрече председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления "РЖД" Олег Белозеров.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)