Шесть поездов задерживаются после приостановки движения по Крымскому мосту

Поезда "Таврия" задерживаются в пути из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту. Ночью переправу закрывали на три часа. В 04:20 утра проезд возобновили. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".

С опозданием следуют четыре поезда в Крым, в частности, из Адлера, Минвод и Москвы. А также два поезда, которые везут пассажиров в Петербург и Москву. Среднее время задержки – два часа. По всем вопросам компания призывает обращаться по телефону горячей линии: 8 800 775 54 53.

Отметим, что на данный момент (9:00 – прим.ред) никаких органичений на Крымском мосту не фиксируют. Со стороны Керчи и Тамани открыто движение, заторов не наблюдается. В оперативном канале по обстановке на переправе сообщается, что затруднений "в проезде к пунктам ручного досмотра нет".

