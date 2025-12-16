На улице Ольги Берггольц к октябрю благоустроят еще один двор

На территории муниципального образования "Невская застава" в рамках программы "Петербургские дворы" стартует благоустройство двора у дома 11 по улице Ольги Берггольц. Ордер для обеспечения работ выдала Государственная административно-техническая инспекция.

На площадке демонтируют старые конструкции, установят новые бортовые камни, а пешеходные дорожки выложат тротуарной плиткой. Для игровых зон смонтируют резиновое покрытие. Кроме того, планируется высадить деревья, в том числе декоративные яблони и кустарники. Для детей сделают игровые комплексы, домик, качели двух типов, карусель и бизиборды, появятся баскетбольная площадка, скамейки, урны и секции ограждения. Полностью обустроят объект к 15 октября.

Фото: пресс-служба ГАТИ