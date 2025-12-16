  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Ольги Берггольц к октябрю благоустроят еще один двор
Сегодня, 11:21
199
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На улице Ольги Берггольц к октябрю благоустроят еще один двор

0 0

Для детей сделают игровые комплексы, домик, качели двух типов, карусель и бизиборды.

На территории муниципального образования "Невская застава" в рамках программы "Петербургские дворы" стартует благоустройство двора у дома 11 по улице Ольги Берггольц. Ордер для обеспечения работ выдала Государственная административно-техническая инспекция. 

На площадке демонтируют старые конструкции, установят новые бортовые камни, а пешеходные дорожки выложат тротуарной плиткой. Для игровых зон смонтируют резиновое покрытие. Кроме того, планируется высадить деревья, в том числе декоративные яблони и кустарники. Для детей сделают игровые комплексы, домик, качели двух типов, карусель и бизиборды, появятся баскетбольная площадка, скамейки, урны и секции ограждения. Полностью обустроят объект к 15 октября. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти благоустроили первый двор 2026 года. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Теги: благоустройство, улица ольги берггольц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии