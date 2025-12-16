В ОАК сообщили, что Россия строит опытный образец истребителя Checkmate

Вадим Бадеха рассказал о важности для страны выпуска боевого самолета пятого поколения.

Россия в настоящее время строит опытный образец истребителя пятого поколения Checkmate. Соответствующими данными в интервью с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился генеральный директор ПАО "ОАК" (Объединенная авиастроительная корпорация, входит в государственную корпорацию "Ростех") Вадим Бадеха. Эксперт ответил на вопрос СМИ о том, когда министерство по обороне могут ждать поставки в войска новые борты Су-75 Checkmate. Предприниматель уточнил, что начало производства современного однодвигательного боевого самолета пятого поколения очень важно, так как из-за ряда причин наша страна с этого рынка за последние десятилетия ушла.

Хотя в СССР произвели несколько десятков тысяч однодвигательных боевых самолетов. Работы по Checkmate уже на этапе постройки опытного образца. Вадим Бадеха, глава "ОАК"

