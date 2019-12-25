Двигатель ПД-8 для самолета "Суперджет" прошел все сертификационные испытания

Документы по итогам испытаний направлены в "Росавиацию".

Отечественный двигатель ПД-8 для импортозамещенного российского пассажирского самолета SJ-100 завершил комплекс сертификационных испытаний. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы государственной корпорации "Ростех". Специалисты пояснили, что работа выполнена объединенной двигательностроительной корпорацией. К текущему моменту силовые установки наработали более 6500 часов. Тестирование аппарата проводилось в условиях обледенения на стенде и в рамках полетов "Суперджета" в Архангельской области. Кроме этого важная для бота деталь прошла через испытания по забросу птиц, воды и на обрыв лопатки вентилятора и показала надежную работу в 150-часовом эксперименте, имитирующем вынужденную длительную эксплуатацию воздушного судна. Завершающей проверкой для силовой установки стала имитация попадания самолета в облако града. Этот процесс прошел на стенде предприятия ОДК-Сатурн.

Опытные образцы двигателей подтвердили правильность конструкторских решений в ходе проверок в составе самолетов и на испытательных стендах, что позволяет получить сертификат типа. пресс-релиз "Ростеха"

Директор по продажам ОДК Федор Миронов добавил, что теперь сформированный в результате такой обширной работы пакет документов по двигателю ПД-8 будет направлен на рассмотрение в Росавиацию. Эксперты из "Ростеха" заметили, что двигатель продемонстрировал высокую надежность, безопасность и готовность к эксплуатации в самых сложных условиях. Важно помнить о том, что силовая установка сохранила устойчивость к внешнему воздействую и продолжила свою работу в штатном режиме.

Суд отклонил иск Минпромторга к "Ростеху" на 15,4 млрд рублей.

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация