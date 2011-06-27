Суд отклонил иск Минпромторга к "Ростеху" на 15,4 млрд рублей
Сегодня, 11:47
Основания исковых требований к госкорпорации не сообщаются.

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Минпромторга к госкорпорации "Ростех" на 15,4 млрд рублей. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на материалы из судов.

В карточке дела отмечается, что Минпромторгу отказали полностью в иске, поданном в сентябре прошлого года. При этом основания исковых требований к "Ростеху" не сообщались.

Также отмечается, что третьим лицом к делу была привлечена Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в "Ростех". Напомним, госкорпорация объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 субъектах России.

Ранее мы сообщали, что суд отменил взыскание 38 млрд рублей с совладелицы ПНТ Елены Васильевой.

