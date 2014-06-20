Суд отменил взыскание 38 млрд рублей с совладелицы ПНТ Елены Васильевой

Однако арест с имущества Васильевой пока не снят.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отменил свое предыдущее решение о взыскании 38 миллиардов рублей убытков и упущенной выгоды с бывшего гендиректора ООО "КТТ" Антона Жаркова и совладелицы Петербургского нефтяного терминала Елены Васильевой. Суд пошел на этот шаг по вновь открывшимся обстоятельствам. Новое рассмотрение дела по правилам первой инстанции, то есть с чистого листа, назначили на 20 мая.

Это решение перечеркивает итоги тяжбы семьи Дорошенко, совладельцев "КТТ", с экс-директором и Васильевой. Тяжба длилась с июля 2024 года. Истцы требовали возместить убыток и недополученную прибыль из-за разрыва контракта между "КТТ" и ПНТ на перевалку нефтепродуктов. По логике заявителей, Васильева, будучи председателем совета директоров терминала, влияла на Жаркова, а тот, в свою очередь, в ущерб работодателям подписал документы о прекращении отношений между компаниями.

Семья Дорошенко выиграла первую инстанцию, но в апелляции решение не устояло. Кассация вновь признала правоту истцов. С момента публикации постановления 5 марта 2026 года вердикт о том, что Васильева должна отдать 38 миллиардов рублей, вступил в законную силу. После этого все имущество Васильевой, включая 45 процентов акций ПНТ, арестовали.

Однако на заседании 15 апреля арбитраж отменил собственное решение. Следующее заседание состоится 20 мая.

