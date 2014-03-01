Зарезавший своего знакомого на Софийской улице ответит перед судом

Через два дня пострадавший скончался в больнице от полученных колото-резаных ран.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть), рассказали 13 апреля в надзорном ведомстве.

Следствие утверждает, что 1 января возле дома 29к2 на Софийской улице фигурант нанес 22-летнему знакомому не менее трех ударов ножом. Свидетели выбили его из рук злоумышленника и удержали мужчину до приезда полиции. Через два дня пострадавший скончался в больнице от полученных колото-резаных ран.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

