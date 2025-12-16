Суд в Петербурге отправил под стражу криминального авторитета Алиева

В суде было установлено, что у задержанного нет российского гражданства, постоянной регистрации и официального места работы в РФ.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга санкционировал заключение под стражу уроженца Баку, Юсифа Наруддина оглы Алиева (также известного как Руслан Нураддинович Велиев). Решение было принято по ходатайству прокуратуры для обеспечения возможности его дальнейшей выдачи Азербайджану. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина был задержан 9 июня у дома №60 на набережной Макарова. На родине его разыскивают по обвинениям в бандитизме, разбое, незаконном лишении свободы и обороте оружия.

По данным азербайджанских правоохранительных органов, в 1994–1995 годах Алиев участвовал в деятельности вооружённой преступной группы, которая занималась похищениями людей в Баку с целью получения выкупа. Потерпевших удерживали в неволе, подвергая насилию, пока их родственники не выплачивали крупные суммы.

В суде было установлено, что у задержанного нет российского гражданства, постоянной регистрации и официального места работы в РФ. Сам он возражал против ареста, утверждая, что не скрывался от властей. Суд не нашёл препятствий для его экстрадиции и постановил содержать его под стражей до 18 июля 2026 года, когда будет решаться вопрос о его передаче азербайджанской стороне.

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Фото: Piter.TV