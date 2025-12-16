Петербурженка подала в суд на московский СПА-салон из-за действий массажиста

Ранее в возбуждении уголовного дела ей было отказано из-за отсутствия состава преступления.

Районный суд Санк-Петербурга зарегистрировал иск местной жительницы по имени Виолетта к столичному СПА-салону. Девушка требует взыскать с ответчика компенсацию морального вреда за унижение и психологический дискомфорт, полученный во время сеанса массажа.

Согласно материалам иска, в ноябре прошлого года Виолетта прибыла в салон для прохождения процедуры. Перед началом она переоделась в предоставленное одноразовое нижнее бельё. Как утверждает истица, уже во время массажа, когда она лежала на спине, специалист без предупреждения и её согласия снял с неё трусы. На её возмущение массажист ответил, что "нитки порвались и мешали проведению процедуры".

Остановив процедуру, девушка потребовала от мастера покинуть кабинет. После инцидента администратор салона принесла извинения, освободила клиентку от оплаты и выдала ей сертификат на 5 тыс. рублей в ресторан, признав действия сотрудника случайностью. Однако, как указывает Виолетта, это не компенсировало причинённые ей страдания. Ранее в возбуждении уголовного дела ей было отказано из-за отсутствия состава преступления.

Теперь девушка требует взыскать с салона 105 тыс. рублей. Иск был подан в суд Петербурга по месту её прописки, что является законным правом потребителя, несмотря на то, что ответчик находится в Москве.

Ранее мы сообщили о том, что суд обязал перевозчика возместить петербуржцу убытки и моральный вред за долгое ожидание автобуса.

Фото: Piter.TV