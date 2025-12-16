Суд обязал перевозчика возместить петербуржцу убытки и моральный вред за долгое ожидание автобуса

Однако требования удовлетворены лишь частично.

Мировой судья в Петербурге частично удовлетворил иск местного жителя Михаила к автопарку ООО "Вест-Сервис", обслуживающему маршрут №486. Истец требовал компенсацию за то, что ему пришлось более двух часов ждать автобус на необорудованной остановке в деревне Разбегаево под дождём, после чего он был вынужден вызвать такси.

Как сообщила глава Объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, Михаил изначально просил взыскать с компании 1 330 рублей за поездку на такси и 4 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. В ходе судебного процесса он уточнил требования, снизив сумму убытков до 1 240 рублей (исключив 90 рублей чаевых как добровольные расходы) и увеличив компенсацию морального вреда до 15 тыс. рублей.

Суд, установив факт длительного ожидания транспорта в некомфортных условиях, встал на сторону истца, но удовлетворил требования лишь частично. С ООО "Вест-Сервис" в пользу Михаила взыскано 1 240 рублей в счёт возмещения убытков, а также 5 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя в размере 3 120 рублей. Кроме того, проигравшая сторона обязана оплатить государственную пошлину в размере 4 тыс. рублей.

Ранее суд взыскал с "Аэрофлота" почти 7 млн рублей экс игроку "Зенита" за срыв тура на Мальдивы.

Фото: Piter.TV