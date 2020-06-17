Суд взыскал с "Аэрофлота" почти 7 млн рублей экс игроку "Зенита" за срыв тура на Мальдивы

Кировский районный суд Петербурга удовлетворил иск футболиста Данилы Кругового (ныне игрок ЦСКА, бывший футболист "Зенита") и еще четырех пассажиров к авиакомпании "Аэрофлот". Перевозчика обязали выплатить истцам убытки, неустойки, штрафы и компенсацию морального вреда — всего на сумму 6,8 миллиона рублей. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Поводом для иска стал сорванный вылет на Мальдивы в декабре 2024 года. Круговой вместе с семьей приобрел билеты по тарифу "Бизнес базовый" более чем за 2,9 миллиона рублей. Туристы вовремя прибыли в Шереметьево и прошли регистрацию, но на борт их не пустили, так как у несовершеннолетней пассажирки не оказалось загранпаспорта.

Истцы настаивали, что сотрудники авиакомпании должны были выявить проблему на регистрации, а не перед посадкой, когда менять билеты по правилам тарифа уже было поздно. В результате путешественникам пришлось покупать новые билеты на следующий день — еще на 2,2 миллиона рублей. Суд посчитал требования обоснованными и взыскал с перевозчика почти 7 миллионов рублей в пользу всех пятерых истцов.

