Полиция Петербурга раскрыла убийство молодого человека 30-летней давности

Полицейские Выборгского района Петербурга раскрыли убийство, которое было совершено в 1996 году.

Как сообщили в МВД России, в феврале 1996 года в общежитии на проспекте Художников обнаружили тело 20-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями. Тогда возбудили уголовное дело по ст. 103 УК РСФСР (умышленное убийство).

Правоохранители воссоздали картину случившегося: подозреваемым оказался 64-летний мужчина. В тот день между знакомыми произошла ссора, и один из оппонентов выстрелил в другого из пистолета "ТТ", после чего скрылся. Фигуранта задержали 12 апреля.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

