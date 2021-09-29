Женщина зарезала бывшего супруга на Петергофском шоссе
Сегодня, 15:57
Женщина зарезала бывшего супруга на Петергофском шоссе

В ходе конфликта злоумышленница напала на потерпевшего с ножом, от полученных повреждений он скончался.

Правоохранители задержали во Фрунзенском районе женщину, зарезавшую бывшего мужа. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Тело 54-летнего мужчины в стадии гнилостных изменений нашли 1 апреля в доме по Петергофскому шоссе. На Бухарестской улице накануне по подозрению в убийстве поймали местную жительницу 38 лет. В ходе конфликта злоумышленница напала на потерпевшего с ножом, от полученных повреждений он скончался.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красногвардейском районе мигрант угрожал ножом своей супруге. К правоохранителям обратились соседи, услышавшие шум драки и женские крики о помощи. 

Фото: Piter.TV 

