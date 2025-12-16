У крепости Орешек пробило лодку с шестью пассажирами на борту

Информации о пострадавших нет, обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

На Неве прошли спасательные работы, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга 6 июня получили заявку о том, что около крепости Орешек пробило лодку, в которой находились шесть человек. Ее отбуксировали в Угольную гавань в сопровождении спасателей. Информации о пострадавших к настоящему времени нет, обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в озере Лазурное во Всеволожском районе Ленобласти утонул мужчина. Спасатели Шлиссельбурга транспортировали его тело на берег и передали полицейским.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти