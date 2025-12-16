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У крепости Орешек пробило лодку с шестью пассажирами на борту
Сегодня, 8:58
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У крепости Орешек пробило лодку с шестью пассажирами на борту

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Информации о пострадавших нет, обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

На Неве прошли спасательные работы, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области. 

Сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга 6 июня получили заявку о том, что около крепости Орешек пробило лодку, в которой находились шесть человек. Ее отбуксировали в Угольную гавань в сопровождении спасателей. Информации о пострадавших к настоящему времени нет, обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в озере Лазурное во Всеволожском районе Ленобласти утонул мужчина. Спасатели Шлиссельбурга транспортировали его тело на берег и передали полицейским. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: ленобласть, орешек
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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