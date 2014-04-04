В Красногвардейском районе мигрант угрожал ножом своей супруге

Росгвардейцы Красногвардейского района задержали 25-летнего мигранта, который угрожал ножом своей жене.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, ночью 5 апреля вневедомственная охрана получила сведения о бытовом конфликте в доме на проспекте Шаумяна. К правоохранителям изначально обратились соседи, услышавшие шум драки и женские крики о помощи.

На месте поймали иностранца, нож изъят. Его увезли в 52-й отдел полиции. В результате никто не пострадал.

Ранее мы рассказывали о том, что после падения мужчины с 12-го этажа на Фарфоровской улице задержали его знакомого. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Фото: пресс-служба Росгвардии