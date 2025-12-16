На ПМЭФ рассказали, что победить ожирение можно за несколько поколений

Директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева,заявила, что ключ к борьбе с ожирением — соответствие потребляемой энергии физической активности.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика Дедова Минздрава РФ Наталья Мокрышева рассказала, что избавиться от ожирения можно, но для этого необходимо приучить себя к умеренному потреблению пищи. Об этом сообщает РИА Новости.

Объём потребления еды должен соответствовать физической активности человека. Наталья Мокрышева, директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика Дедова Минздрава РФ

По её словам, для закрепления такой привычки может потребоваться не одно поколение. Важно понимать: человек должен тратить столько энергии, сколько получил. Этот принцип, подчеркнула эксперт, является основой профилактики и лечения ожирения и связанных с ним заболеваний.

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