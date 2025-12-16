В Петербурге больше суток ищут 13-летнего Матвея, ушедшего из дома после ссоры

К поискам подключились полиция и волонтёры "Лиза Алерт".

Мать 13-летнего Матвея обратилась в полицию и поисковый отряд "Лиза Алерт" после того, как 5 июня её сын ушёл из дома и не вернулся. Об этом она рассказала в социальных сетях. По словам женщины, незадолго до исчезновения у них с ребёнком произошла серьёзная ссора на фоне его поведения. 2 июня Матвей вместе с друзьями испортил чужое имущество. Родителям удалось уладить проблему с собственниками, но конфликт с сыном исчерпан не был.

Вечером 5 июня, вернувшись с работы, мать не обнаружила ребёнка дома. Сразу же начались поиски. Сначала женщина разместила информацию на сайте гимназии, где учится Матвей, а затем обратилась к волонтёрам и в полицию.

Поисковая группа "Лиза Алерт" уже обошла территорию возле станций метро "Чёрная речка" и "Приморская", оставила объявления на вокзалах и в общественном транспорте. Родители также связались с "Горэлектротрансом", чтобы проверить маршруты электротранспорта. Волонтёры и полиция просят всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, сообщить по телефону горячей линии отряда "Лиза Алерт" (8-800-700-54-52) или в полицию.

Приметы пропавшего: рост: около 155 см; телосложение: среднее; волосы: русые; глаза: светлые. Особые приметы: на запястье крупные спортивные часы тёмно-зелёного цвета, возможно ношение очков. Мать характеризует сына как спокойного, общительного и активного ребёнка.