В Гатчине запустили интерактивные экскурсии с погружением в XIX век

Школьники и другие участники становятся не просто слушателями, а героями путешествия во времени.

В Гатчине (Ленинградская область) запустили новый формат исторических экскурсий — культурно-познавательный проект "Времён связующая нить" в Мариенбурге. Инициатива реализована АНО "Загвоздка" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Авторами идеи выступили активисты ТОС "Наш дом Мариенбург".

Ключевая особенность проекта — полное погружение в атмосферу дореволюционного города. На вокзале гостей встречает дежурный по станции в форме XIX века, по улицам проходят барышни в кринолинах. Исторические здания, усадьбы и слободы становятся декорациями. Каждый участник может примерить роль егеря, горожанина или светского жителя, став частью повседневной жизни и традиций того времени. Проект рассчитан в первую очередь на школьников, но будет интересен и взрослым.

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Фото: lenobl.ru