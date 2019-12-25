В Петербурге усилят контроль за крышами из-за нелегальных экскурсий

Подобные прогулки представляют опасность не только для самих участников, но и для жителей домов.

Власти Петербурга намерены усилить меры по предотвращению незаконного доступа на крыши жилых домов. Поводом стал рост числа нелегальных экскурсий, которые особенно активно проводятся в летний сезон в историческом центре города.

Как сообщили в Жилищном комитете, подобные прогулки представляют опасность не только для самих участников, но и для жителей домов. Незаконное проникновение на кровли приводит к повреждению инженерных систем и элементов зданий, создает неудобства для собственников квартир и повышает риски чрезвычайных ситуаций.

По данным районных администраций, в четырех центральных районах Петербурга определен список из 179 многоквартирных домов, на крышах которых регулярно фиксируют посторонних лиц. Для каждого такого объекта будут назначены ответственные сотрудники, которым поручено контролировать состояние чердачных помещений и следить за тем, чтобы доступ на кровли оставался закрытым.

Кроме того, городские власти планируют активнее бороться с рекламой нелегальных экскурсий. Информацию о выявленных организаторах будут передавать в профильные ведомства, а совместно с правоохранительными органами продолжат проводить проверки и контрольные мероприятия.

Отдельное внимание уделят технической защите домов. Среди предлагаемых мер — установка противовзломных устройств, систем контроля доступа и камер видеонаблюдения. В рамках программы "Безопасный город" жильцы могут установить камеры на крышах за счет бюджетных средств после согласования такого решения собственниками помещений. Однако пока этой возможностью пользуются редко: из 179 проблемных адресов соответствующая заявка подана лишь по одному дому.

В Жилищном комитете также напомнили, что организация подобных экскурсий может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность. В частности, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

Дополнительные меры безопасности будут введены накануне праздника выпускников "Алые паруса". Управляющим организациям поручено проверить исправность замков на чердаках, провести дополнительные инструктажи сотрудников и обеспечить оперативное взаимодействие с полицией для предотвращения несанкционированного доступа на крыши. Также петербуржцев предупредили о фальшивых билетах на "Алые паруса".

Фото: Piter.tv