Петербуржцев предупредили о фальшивых билетах на "Алые паруса"

Попасть на праздник можно только по именным пригласительным билетам с QR-кодом и при наличии паспорта.

Петербуржцев и гостей Северной столицы предупредили о мошенниках, продающих фальшивые билеты на "Алые паруса". Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в интервью ТАСС.

В 2026 году праздник выпускников "Алые паруса" пройдет в ночь на 28 июня. На Дворцовой площади выступят известные артисты, а завершится программа пиротехническим шоу и проходом корабля под алыми парусами.

Борис Пиотровский напомнил, что попасть на праздник можно только по именным пригласительным билетам с QR-кодом и при наличии паспорта.

Если вы видите объявления о продаже билетов на "Алые паруса" – будьте осторожны, это мошенники. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Напоминаем, что в Петербурге 26 и 27 июня перекроют центр и мосты ради "Алых парусов".

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Фото: Piter.tv