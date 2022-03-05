18-летний петербуржец взломал сейф и забрал оттуда 37 млн для телефонных мошенников

В квартиру его пустил 21-летний молодой человек для проверки денежных средств.

Сотрудники полиции задержали взломщика сейфа, помогавшего телефонным мошенникам. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 8 июля обратился 60-летний гендиректор коммерческой фирмы, проживающий в квартире одного из домов по Вязовой улице. Он сообщил, что на телефон его 21-летнего сына звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных ведомств. Под предлогом проверки денежных средств они убедили молодого человека пустить в квартиру неизвестного, который вскрыл металлический сейф, забрав оттуда 37 430 000 рублей.

Утром следующего дня у дома 72 корп. 1 по ул. Маршала Казакова по подозрению в совершении данного преступления задержан 18-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Тем временем полиция Петербурга расследует мошенничество на 95 млн рублей.

Фото: Piter.tv