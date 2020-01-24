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Полиция Петербурга расследует мошенничество на 95 млн рублей
Сегодня, 10:25
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Полиция Петербурга расследует мошенничество на 95 млн рублей

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Пенсионер отдал курьерам наличные и золотые слитки.

В Петербурге телефонные мошенники забрали у 79-летнего пенсионера более 95 млн рублей. В настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Как сообщили в МВД России, мужчина обратился в полицию Центрального района 7 июля. По предварительным данным, в течение нескольких недель неизвестные, представляясь сотрудниками различных структур, под предлогом декларирования средств убеждали его отдавать курьерам наличные и золотые слитки. Сейчас правоохранителями устанавливаются все участники преступной схемы. 

Полиция напоминает: сотрудники государственных органов, банков и правоохранительных ведомств никогда не требуют по телефону передавать наличные деньги, драгоценности или иные ценности курьерам. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор, не выполнять указания неизвестных и сообщить о произошедшем в полицию. 

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что из-за мошенников пожилой петербуржец лишился 3,6 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мвд, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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