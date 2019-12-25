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Из-за мошенников пожилой петербуржец лишился 3,6 млн рублей
Сегодня, 10:17
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Из-за мошенников пожилой петербуржец лишился 3,6 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Полицейские Адмиралтейского района установили и задержали курьера мошенников, которые обманули пенсионера на крупную сумму. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 82-летний житель дома на Парфеновской улице заявил, что незнакомцы позвонили ему и представились сотрудниками различных организаций. Под предлогом декларирования денежных средств аферисты убедили потерпевшего передать курьеру накопления в размере почти 3,6 млн рублей. 

На Садовой улице был задержан 23-летний неработающий мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Пулковском шоссе задержан подросток, работавший на мошенников. Размер ущерба составил 879,1 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мвд, мошенничество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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