Из-за мошенников пожилой петербуржец лишился 3,6 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Полицейские Адмиралтейского района установили и задержали курьера мошенников, которые обманули пенсионера на крупную сумму.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 82-летний житель дома на Парфеновской улице заявил, что незнакомцы позвонили ему и представились сотрудниками различных организаций. Под предлогом декларирования денежных средств аферисты убедили потерпевшего передать курьеру накопления в размере почти 3,6 млн рублей.

На Садовой улице был задержан 23-летний неработающий мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что на Пулковском шоссе задержан подросток, работавший на мошенников. Размер ущерба составил 879,1 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV