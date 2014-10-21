Восемь человек ответят перед судом за мошенничество с продажей техники в Петербурге

Общий размер ущерба превысил 4,2 млн рублей.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины и семи женщин, которым вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

Как сообщили 18 августа в надзорном ведомстве, в период с 2021 года по 2024-й фигурант, выступая в роли системного администратора, открыл фейковые интернет-магазины по продаже различной техники. Покупателей привлекали скидками и низкими ценами, при этом от них требовали полную предоплату. Заказы принимали сообщницы злоумышленника. После поступления средств обвиняемые прекращали общение с потенциальными клиентами.

Потерпевшими стали свыше 120 человек из Северной столицы, Москвы, Амурской, Иркутской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Новгородской, Свердловской, Челябинской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. Общий размер ущерба превысил 4,2 млн рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить курьера, который забрал у пенсионера 5 млн рублей.

Фото: Piter.TV