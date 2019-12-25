В МВД рассказали, зачем нужна регистрация по месту пребывания

Владимир Васенин заметил, что регистрация не ограничивает свободу передвижения человека.

На российской территории регистрация по месту пребывания оформляется в том случае, если гражданин находится в жилом помещении более чем 90 дней. Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился руководитель Управления информации и общественных связей МВД России по столице, полковник российских правоохранительных органов Владимир Васенин. Эксперт заметил, что такой документ носит уведомительный характер и делается для того, чтобы зафиксировать проживание человека.

Регистрация по месту пребывания нужна, чтобы официально зафиксировать ваше проживание по тому месту, куда вы приехали. <...> как правило, она оформляется, если гражданин находится в жилом помещении более чем 90 дней. Владимир Васенин, полковник МВД

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Фото: Telegram / ТАСС