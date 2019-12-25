Петербургские Летний и Михайловский сады изменили график с 1 октября

Летний и Михайловский сады Петербурга перешли на зимний режим работы.

Летний и Михайловский сады в центре Петербурга с 1 октября перешли на осенне-зимний график работы. Об изменениях сообщили в пресс-службе Русского музея.

В течение октября Летний сад будет открыт для посетителей с 10:00 до 20:00. С 1 ноября и до 28 февраля продолжительность его работы сократится — попасть на территорию можно будет с 10:00 до 18:00.

Михайловский сад в период с 1 октября по 28 февраля будет работать с 10:00 до 20:00.

При этом оба сада закрываются для посетителей по вторникам. В этот день специалисты проводят плановые работы по благоустройству территорий, уходу за зелеными насаждениями и сохранению исторического облика садов.