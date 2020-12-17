На Первое мая в Петербурге запустили ещё пять светомузыкальных фонтанов

В День труда, 1 мая, в Санкт-Петербурге начали работать ещё пять светомузыкальных фонтанов и фонтанных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

С сегодняшнего дня жителей и гостей города будут радовать водные жемчужины на Торговой площади в Петергофе, фонтан "Крестики-Нолики" в Сестрорецке, фонтан у Гостиного двора в Кронштадте, а также комплексы на Московской площади и площади Ленина.

Светомузыкальный фонтан в Кронштадте будет работать с 10:00 до 23:00. Комплекс на площади Ленина в будние дни включают в 12:40 и выключают в 21:40 в режиме светомузыкального шоу, а в выходные шоу можно увидеть в 12:00, 20:00, 21:00 и 21:40. Комплекс на Московской площади работает в статичном режиме.

В Петергофе светомузыкальное шоу у фонтана включается каждый час с 11:00 до 20:00. В Сестрорецке режим светомузыки действует в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и 21:00. Всего в этом сезоне петербуржцев будут радовать 102 фонтана.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"