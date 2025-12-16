В Пушкине пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона в День России

Никто не пострадал.

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хулиганской стрельбе. 12 июня в 20:25 в дежурную часть ГУ МВД поступил звонок от прохожего: неизвестный стреляет с балкона третьего этажа дома 44 по улице Железнодорожной.

На место прибыл наряд патрульно-постовой службы. В квартире по указанному адресу был задержан 41-летний неработающий местный житель. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и, как установили полицейские, из хулиганских побуждений дважды выстрелил в воздух из своего травматического пистолета.

В результате стрельбы никто не пострадал. У задержанного изъят травматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция задержала водителя Porsche Cayenne с крупной партией гашиша в Сертолово.

Фото: Piter.TV