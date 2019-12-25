Конфликт из-за парковки в Красном Селе закончился стрельбой

Пострадали как минимум два человека.

В Красном Селе произошел вооруженный конфликт из-за парковки. Пострадали как минимум два человека, пишет tg-канал "112".

По предварительной информации, днем 16 июля на улице Массальского между мужчинами возникла ссора. При разгрузке автомобиля водитель грузовика случайно задел легковую машину, что не понравилось ее владельцу. Он достал пока неустановленное оружие и выстрелил.

Как рассказали очевидцы, медики скорой помощи осматривали двоих. На месте происшествия работают и другие экстренные службы, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: полиция задержала стрелка у кафе во Всеволожске. Изначально возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), затем действия фигуранта дополнительно квалифицировали по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Фото: Piter.TV